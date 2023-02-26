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فريق طبي ينجح في استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين

فريق طبي ينجح في استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين

فريق طبي ينجح في استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين
٠٥:٥١:٣٦ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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واس – فريق التحرير:

تمكَّن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة في منطقة تبوك من إنقاذ حياة طفل ابتلع مسماراً معدنياً تسبب له في انقطاع الهواء في الرئة اليمنى من خلال إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح .

استقبال الحالة

وأكَّدت الصحة في تبوك أنَّ أطباء الطوارئ بمستشفى الملك خالد بتبوك استقبلوا حالة لطفل يعاني من آلام شديدة في الحلق ومجرى القصبة الهوائية، مما استدعى على الفور إجراء الفحص السريري والإشعاعي الذي أكَّد وجود جسم معدني في الحنجرة يبلغ عمره أكثر من أسبوع .

عمل الإسعافات الأولية

وأشار الفريق أنه تم عمل الإسعافات الأولية فور وصول الحالة التي تعاني من انقطاع الهواء في الرئة اليمنى وارتفاع شديد في درجة الحرارة وبداية التهاب للمنتصف وارتشاح بلوري على الرئة وبعد ظهور النتائج التي أكَّدت وجود الجسم المعدني استقر الرأي الطبي على إجراء تدخل جراحي عاجل من قبل متخصصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم التخدير وعمل منظار صلب للشعب الهوائية.

مشاركة أطباء الأطفال والرعاية

وذلك بمشاركة أطباء الأطفال والرعاية الفائقة للأطفال ليتم بحمد الله استخراج المسمار المعدني وهو في حالة صداء وعمل تنظيف للرئة بالكامل من الالتهاب والصدأ لتعود الرئة اليمنى للعمل بشكلها الطبيعي ومن ثم نقل الطفل لقسم التنويم لمتابعة حالته الصحية من قبل الطواقم التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى .
الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى خلال ثلاثة أشهر ماضية اكثر من 1031 عملية منها 381 عملية طارئة و 650 عملية روتينية.

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الكلمات الدلالية:
أطباء الأطفال استخراج مسمار الإسعافات الأولية حنجرة طفل

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