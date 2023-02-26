بعد إنهاء 500 عسكري أمريكي لحياتهم.. تحرك عاجل من “البنتاجون”

تواصل- فريق التحرير:

نقلت وكالة “فرانس برس”، عن لجنة مستقلة كلّفتها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بالتحقيق في قيام العديد من الجنود بإنهاء حياتهم.

جنود البنتاجون داخل الثكنات:

وأوصت اللجنة بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات، بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.

وقالت اللجنة في تقريرها : ” إن غالبية حالات إنهاء الجنود لحياتهم في الجيش تنطوي على أسلحة نارية”.

وتابعت:” إن الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات إنهاء الحياة”.

توصيات اللجنة:

كما تضمن تقرير اللجنة 120 توصية، من بينها:

-أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية وحفظها في أماكن يتم إغلاقها بأقفال.

– عدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية.

يذكر أنه في العام الماضي وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع “البنتاغون”، فقد أقدم أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم على إنهاء حياتهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية.

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