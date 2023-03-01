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شاهد.. ماذا يفعل الشيخ صالح الفوزان في “روضة نورة”؟
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شاهد.. ماذا يفعل الشيخ صالح الفوزان في “روضة نورة”؟

شاهد.. ماذا يفعل الشيخ صالح الفوزان في “روضة نورة”؟

شاهد.. ماذا يفعل الشيخ صالح الفوزان في “روضة نورة”؟
٠١:٣١:٢٢ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطل الشيخ صالح الفوزان على متابعيه، لكن هذه المرة كانت الإطلالة مختلفة، إذ ظهر برفقة الشيخ عبدالسلام السليمان، وهما يتجولان في “روضة نورة”، الواقعة على طريق الرياض القصيم بمحافظة ثادق.

وتفاعل المغردوزن عبر منصة التغريدات القصيرة “تويتر”، مع مقطع الذي فيديو تم تداوله، ويسأل الشيخ الفوزان، الشيخ السليمان عن وجهتهما، حيث يسأله: “رايح فين”، ليرد عليه مبتسمًا: “نمشي شويه”.

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وتكتسي “روضة نورة” بمحافظة ثادق، بالخضرة والنباتات البرية، مما يجعلها مقصد الزوار والمتنزهين من جميع المحافظات القريبة، إضافة إلى قاطني العاصمة الرياض.

وتحظى روضة نورة، بأكبر نسبة من المتنزهين؛ لقربها من العاصمة الرياض، وسهولة الوصول إليها عبر طريق معبد.

الشيخ الفَوزان

والشيخ الفَوزان عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج.

إلى جانب عمله عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ويعمل أيضًا إمامًا وخطيبًا ومدرسًا في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الرياض.

ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة، كما أن له مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى، جمع وطبع بعضها.

الكلمات الدلالية:
الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبدالسلام السليمان دعاة السعودية روضة نورة

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