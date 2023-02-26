“أرامكو” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
كشفت شركة أرامكو للزيوت والتجزئة عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- نائب الرئيس للمبيعات والتسويق.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة.
– ماجستير في إدارة الأعمال ميزة.
- خبرة: خبرة في المبيعات والتسويق لا تقل عن 15 عامًا في مواد التشحيم والعناصر ذات الصلة. 5 سنوات كحد أدنى في منصب إداري. أو أكثر من 20 عامًا في شركة FMCG (سلع استهلاكية سريعة الحركة) / مواد كيميائية / شركة سيارات على المستوى التنفيذي.
– تجربة التسويق / الحملة السابقة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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