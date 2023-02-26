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“أرامكو” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
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“أرامكو” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

“أرامكو” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

“أرامكو” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
٠٥:٠٢:٤٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة أرامكو للزيوت والتجزئة عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • نائب الرئيس للمبيعات والتسويق.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة.
    – ماجستير في إدارة الأعمال ميزة.
  • خبرة: خبرة في المبيعات والتسويق لا تقل عن 15 عامًا في مواد التشحيم والعناصر ذات الصلة. 5 سنوات كحد أدنى في منصب إداري. أو أكثر من 20 عامًا في شركة FMCG (سلع استهلاكية سريعة الحركة) / مواد كيميائية / شركة سيارات على المستوى التنفيذي.
    – تجربة التسويق / الحملة السابقة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة ان التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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