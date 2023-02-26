بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟

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قدمت سفارة المملكة في بكين التعازي لجمهورية الصين الشعبية إثر حادث انهيار منجم الفحم.

وأضافت في بيانها: “تتقدم السفارة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمحاصرين داخل المنجم”.

انهيار المنجم

وأدى انهيار منجم للفحم في الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل حسب حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية بينما استؤنفت عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد توقف تلى انهيارا أرضيا.

وانهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال).

وأرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

وقالت قناة التلفزيون العامة “سي سي تي في” إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي، لكنها استؤنفت بعد ذلك.

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