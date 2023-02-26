الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟
تحذير للأمهات: 3 أطعمة لا تقدميها لطفلك أبدًا
سوق الأسهم يسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر.. والتداولات تبلغ 2.8 مليار ريال
باستثمارات مليار ريال.. 7 أهداف لاتفاقية إنشاء منطقة لوجستية بالخمُرة في جدة
ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و”برنت” عند 83 دولارا للبرميل
لهذا السبب.. ارتفاع حالات الطوارئ بالمستشفيات خلال الاختبارات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟

بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟

بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟
٠٤:٤٣:٢٥ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت سفارة المملكة في بكين التعازي لجمهورية الصين الشعبية إثر حادث انهيار منجم الفحم.

وأضافت في بيانها: “تتقدم السفارة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمحاصرين داخل المنجم”.

انهيار المنجم

وأدى انهيار منجم للفحم في الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل حسب حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية بينما استؤنفت عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد توقف تلى انهيارا أرضيا.

وانهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال).

وأرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

 وقالت قناة التلفزيون العامة “سي سي تي في” إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي، لكنها استؤنفت بعد ذلك.

اقرأ أيضا:

مقتل 21 شخصاً في انهيار منجم فحم بالصين

الكلمات الدلالية:
الصين المملكة سفارة المملكة منجم فحم منجم فحم في الصين

مواد ذات صلة

المزيد
مشروعان جديدان للإسكان في جدة

مشروعان جديدان للإسكان في جدة

١٠:٥٩ ص، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠١٥
قوية على حائل متوسطة في عسير.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

قوية على حائل متوسطة في عسير.. حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

٠٨:١٧ ص، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
«هدف»: عدم إلزام مستفيدي «حافز» بالدخول الأسبوعي خلال العيد

«هدف»: عدم إلزام مستفيدي «حافز» بالدخول الأسبوعي خلال العيد

٠٤:٥١ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦
«التجارة»: بدء تطبيق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية «آيزك 4»

«التجارة»: بدء تطبيق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية «آيزك 4»

٠٤:٢٦ م، الأثنين، ٢٧ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *