تحذير للأمهات: 3 أطعمة لا تقدميها لطفلك أبدًا

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حذرت خبيرة تغذية، الأمهات من خطر بعض الأطعمة على الأطفال الصغار.

وقالت ريانون لامبرت، خبير التغذية ببريطانيا لصحيفة “ذا صن”، إن هناك بعض الأطعمة التي يجب على الأمهات الانتباه لها إذا كان أطفالهن دون سن الخامسة.

أول هذه الأطعمة التي حذر من خطورتها الملح، خاصة للأطفال بين سن الواحدة والثالثة، موضحة أن هذه الفئة العمرية “يجب ألا تحصل على أكثر من 2 جرام من الملح في اليوم”.

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الابتعاد عن الملح

ونصحت خبير التغذية: “لا يوجد سبب لإضافة الملح إلى النظام الغذائي لطفلك ما لم ينصحك أخصائي الرعاية الصحية بذلك”.

كما حثت الأمهات على تجنب السكر المضاف على الأطعمة، والذي يمكن أن يتسبب في تسوس الأسنان. وقالت “التزم بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه الطازجة/ المجمدة والزبادي”.

وتابعت “بالطبع لا بأس في بعض الأحيان في وجود كمية صغيرة من السكر المكرر في العناصر لتطبيعها وعدم تشجيعها من خلال طريق التقييد”.

الدهون المشبعة

وعلاوة على الملح، حذرت خبيرة التغذية من الدهون المشبعة، قائلة: “قللي من تناول طفلك إلى 10 في المائة من إجمالي سعراته الحرارية اليومية وحاولي تجنب الأطعمة المعالجة للغاية التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والملح والسكر، للمساعدة في تقليل تناول الدهون المشبعة إلى الحد الأدنى.

“بعض الأمثلة على الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة تشمل الزبدة وبعض أنواع الجبن مثل الشيدر ومنتجات اللحوم المصنعة أو الفطائر والبسكويت والكيك ورقائق البطاطس والمعجنات”.

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أما الأطعمة الثلاثة التي يجب ألا تعطيها لطفل صغيرـ فهي:

العسل

قالت ريانون إنه لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه يمكن أن يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا. كما أنه مصدر للسكر، والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان عند الأطفال.

الفاكهة المجففة

قالت “لا ينبغي للأطفال دون سن الخامسة تناول وجبات خفيفة من الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش المجفف إلا إذا تم تناولها كجزء من الوجبة”. مثل العسل، الكثير منها يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

الجبن غير المبستر

قالت ريانون إن هذه الأنواع من الجبن يمكن أن تجعل الطفل مريضًا للغاية، كما أنه معرض لخطر حمل بكتيريا الليستيريا.

وحذرت: “لذا من المهم تجنب ذلك. تأكد من التحقق من الملصقات الموجودة على الجبن للتأكد من أنها مصنوعة من الحليب المبستر”.

ويحتاج الأطفال دون سن الثانية إلى الكثير من الطاقة من الدهون، لذلك يوصى بتناول الأطعمة كاملة الدسم. لكن ريانون أشارت إلى أنها ليست ضرورية فوق سن الثانية.

ماذا يجب أن يأكل الأطفال الصغار؟

قدمت خبيرة الغتذية بعض النصائح للأمهات حول النظام الغذائي للأطفال الصغار.

وقالت: “التنوع هو المفتاح في التأكد من أن الأطفال يطورون علاقة صحية مع الطعام وأن يعتادوا على النكهات المختلفة، مضيفة: “من المهم أن يتعرض طفلك لمجموعة متنوعة من الأطعمة”.

وتابعت قائلة: “هناك بحث يشير إلى زيادة تنوع الأطعمة التي يستهلكها الصغار، وزيادة صحة ميكروبيوم أمعائهم واحتمالية تناول الفاكهة والخضروات في سن أكبر”.

وكما هو الحال مع الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يعد التوازن أيضًا أمرًا أساسيًا لضمان حصول الأطفال الصغار على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها.

قالت ريانون إنه يجب أن يحصلوا على ثلاث وجبات متوازنة في اليوم بالإضافة إلى وجبات خفيفة منتظمة، مثل الفاكهة أو الخضروات مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

ونصحت بأن تشتمل الوجبات الخفيفة على الفاكهة أو الخضروات مع زبدة المكسرات أو كعك الشوفان الكامل، لافتة إلى أن “الأطعمة المدعمة، مثل الخبز أو الحبوب، قد تكون أيضًا خيارًا مفيدًا لأنها تحتوي على عناصر مغذية مضافة، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د وغيرها، اللازمة للنمو الأمثل”.

وأوصت ريانون بأن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات مكملًا يوميًا بفيتامين إيه وسي ودي. وتضيف أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربعة أعوام يجب أن يتناولوا مكملًا يوميًا يحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د.