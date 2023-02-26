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سوق الأسهم يسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر.. والتداولات تبلغ 2.8 مليار ريال

سوق الأسهم يسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر.. والتداولات تبلغ 2.8 مليار ريال

سوق الأسهم يسجل أدنى إغلاق منذ ديسمبر.. والتداولات تبلغ 2.8 مليار ريال
٠٤:٢٤:٣٤ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع مؤشر السوق في ختام جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1 %، ليغلق عند 10052 نقطة (- 102 نقطة).

وبذلك يواصل المؤشر هبوطه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلا أدنى إغلاق منذ ديسمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

في الوقت نفسه، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 71 ريالا، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكثر من عام ونصف، وسط تداولات تجاوزت الـ 3 ملايين سهم.

الأسهم الهابطة

وهبط سهم أسمنت العربية، بنسبة 4 % عند 33.65 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت أقل من توقعات السوق.

وتراجع سهم مجموعة تداول، بنسبة 5 % عند 150.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022 إلى 57.2 مليون ريال وبنسبة 48 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

في المقابل، تصدر سهم السعودي الألماني، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 29.80 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح في الربع الرابع 2022، بقيمة 33.2 مليون ريال، كما صعد سهما أسترا الصناعية، والوطنية للتأمين، بأكثر من 7 %.

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