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لهذا السبب.. ارتفاع حالات الطوارئ بالمستشفيات خلال الاختبارات

لهذا السبب.. ارتفاع حالات الطوارئ بالمستشفيات خلال الاختبارات

لهذا السبب.. ارتفاع حالات الطوارئ بالمستشفيات خلال الاختبارات
٠٤:١٩:٢٧ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الغدد الصماء والسكري، الدكتور عبد المعين الآغا عن ارتفاع حالات الطوارئ بالمستشفيات خلال فترة الاختبارات، بسبب التوتر وارتفاع مستويات السكر.

واعتبارًا من اليوم وحتى الخميس، يؤدي نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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ارتفاع القلق والتوتر

وقال الدكتور الآغا لفضائية “الإخبارية”: “أيام الاختبارات تزداد حالات الطوارئ لدينا في لدينا المستشفى، نتيجة السكر الكيتوني، وذلك عندما يصل السكر إلى مراحل عالية نتيجة التوتر الناجم عن الاختبارات، وهو ما يؤدي إلى تكون الحمض الكيتوني”.

وأوضح أن هذا يتطلب الذهاب إلى المستشفى، والحصول على محلول وريدي وليس عن طريق الجسم، لأن السكري يكون وقتها قد وصل إلى مرحلة متقدمة، بسبب ارتفاعه نتيجة القلق والتوتر، إلى درجة أن الأنسولين الذي يحصل عليه في المنزل يصبح غير مجدٍ، لذا يجب التخفيف من القلق والتوتر.

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