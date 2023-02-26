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ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و”برنت” عند 83 دولارا للبرميل

ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و”برنت” عند 83 دولارا للبرميل

ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و”برنت” عند 83 دولارا للبرميل
٠٤:٢٠:٥٢ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأحد، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي صعودًا بنحو 1.2% لتسجل 83.23 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل 1.2% لتصل إلى 76.32 دولار للبرميل.

انخفاض الأسعار عالميا

وقال خبراء أسواق النفط إنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط انخفاضًا عالميًا على المدى القصير أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولارًا للبرميل.

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر أن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية الشهر المقبل من أجل رفع سعر الخام على الغرب، بحسب “رويترز”.

الأسعار تراجعت دون 82 دولار

كانت أسعار النفط سجلت تراجعا دون 82 دولارا للبرميل، أول أمس، إذ عوضت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة‭‭‭ ‬‬‬والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي تأثير احتمال تراجع الصادرات من روسيا.

وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 81.64 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

ارتفاع سعر خام برنت 

وارتفعت أسعار “برنت” أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 74.70 دولار للبرميل.

وأنهى خاما القياس معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين في المائة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 ٪ في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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