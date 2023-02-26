الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق
45.3 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم لمستفيدي “سكني”
تنبيه عاجل من “التعليم” للمدارس بالسماح للطلاب بهذا الأمر خلال الاختبارات
قصة مؤثرة.. تركية فقدت 70 من أقاربها في الزلزال تروي تفاصيل لأول مرة
عائل “فاقد الأهلية”.. توضيح مهم من “حساب المواطن”
بينها “إسقاط المركبة بعد تلف لوحاتها”.. “أبشر” تجيب عن الأسئلة الأكثر تداولا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق

بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق

بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق
٠٣:٤١:٥٢ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، أن الهزة الأرضية سجلت في الساعة (02:47:22) فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار.

السكان شعروا بالزلزال

وأضافت أن المواطنين شعروا بالهزة بشكل واضح ولكن دون حدوث أي خسائر.
وأمس السبت، أعلنت الحكومة العراقية، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل بقوة 4.3 درجة، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
يأتي ذلك في اعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف العزات لارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
اقرأ أيضا: 
الكلمات الدلالية:
العراق زلزال تركيا زلزال زلزال العراق زلزال في العراق

مواد ذات صلة

المزيد
التشهير بشركة «أبناء صالح بابكر» للأرز وتغريمها 5 ملايين ريال

التشهير بشركة «أبناء صالح بابكر» للأرز وتغريمها 5 ملايين ريال

١٢:١٩ ص، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧
صحيفة أمريكية: إيران تحصل على تنازلات من «أوباما» دون تغيير سلوكها بالمنطقة

صحيفة أمريكية: إيران تحصل على تنازلات من «أوباما» دون تغيير سلوكها بالمنطقة

٠٧:٢٧ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
«الداخلية»: 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال العام الماضي

«الداخلية»: 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال العام الماضي

٠١:٤٧ م، الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
الجبير: العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران والتدخل في شؤون الآخرين

الجبير: العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران والتدخل في شؤون الآخرين

٠١:٣٤ ص، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *