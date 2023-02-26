بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، أن الهزة الأرضية سجلت في الساعة (02:47:22) فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار.
السكان شعروا بالزلزال
وأضافت أن المواطنين شعروا بالهزة بشكل واضح ولكن دون حدوث أي خسائر.
وأمس السبت، أعلنت الحكومة العراقية، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل بقوة 4.3 درجة، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
يأتي ذلك في اعقاب الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف العزات لارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.
اقرأ أيضا: