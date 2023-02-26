بعد هزات أمس.. زلزال جديد في العراق

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أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، أن الهزة الأرضية سجلت في الساعة (02:47:22) فجر اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار.