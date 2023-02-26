توضيح مهم لحاملي “التأشيرة العائلية” الراغبين في أداء الحج هذا العام

اتواصل – فريق التجرير:

قالت وزارة الحج، إنه لايسمح لحاملي تأشيرة دخول عائلية إلى المملكة بأداء مناسك الحج.

وأضافت في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الخصوص: “لايمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في يناير الماضي عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة، وذلك من خلال موقع الوزارة وتطبيق “نسك”.

وأوضحت، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من (3984 ريالاً)، إضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على ثلاث دفعات.

ضوابط التقديم:

– الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية المقيم للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، الراغبين في تأدية الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم سبق لهم الحج، وفي حال توافر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج، ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

-ويطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي “ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

-التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة.

-أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.