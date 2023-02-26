تنبيه عاجل من “التعليم” للمدارس بالسماح للطلاب بهذا الأمر خلال الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى المدارس على مستوى المملكة بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ اليوم، والتي تستمر 5 أيام.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

مع بدء الاختبارات اليوم.. نصائح مهمة من الإدارات التعليمية للطلاب

دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات

وتضمنت التعليمات التي أصدرتها الوزارة، وطالبت المدارس بتطبيقها، وفق ما أوردت صحيفة “عكاظ” الآتي:

– أهمية الانتهاء من أعمال الاختبارات يوميًا والمتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

-على الطالب قبل دخول الاختبار الالتزام بالتعليمات التالية التي تشمل:

ألا يحمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار

أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تمامًا من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك وكتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق.

يمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص في ورقة الإجابة وبخط واضح.

-مع كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه.

-تجنب استخدم الطامس (المبيض) في ورقة الإجابة.

تجنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد.

-تجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

تعليمات بخصوص الأسئة وحضور الطلاب

كما تضمنت التعليمات المرسلة من الوزارة، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الحالي:

-أن تُفتح ظروف أسئلة كل مادة حسب جدول الاختبار من قبل لجنة الإشراف والملاحظة، وبحضور معلم المادة (إن أمكن ذلك).

-وفي حالة تأخره يكتفى بأعضاء لجنة الإشراف والملاحظة بعد التأكد من سلامتها وبمحضر رسمي.

-على أن يتم ذلك قبل موعد بدء الاختبار بـ15 دقيقة.

-على أن يسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز 15 دقيقة بدخول الاختبار، ويؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك.

-وفي حال التكرار تتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط، والإشراف والمتابعة بالمدرسة).

كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار ويحرر محضر تأخر طالب أكثر من 15 دقيقة.