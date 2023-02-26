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45.3 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم لمستفيدي “سكني”
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45.3 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم لمستفيدي “سكني”

45.3 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم لمستفيدي “سكني”

45.3 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم لمستفيدي “سكني”
٠٣:٤٠:٠٢ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية العقارية عن إيداع 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر فبراير 2023، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه حتى الآن تجاوز 45.3 مليار ريال.

وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، إن إجمالي الدعم لشهر فبراير جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي المبلغ المودع

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى فبراير 2023، تجاوز 45.3 مليار ريال.

وأكد أن استمرارية برامج الدعم السكني ضمن خيارات ومزايا أكثر وأن برنامج الدعم السكني المحدث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني.

وأضاف: اشتمل برنامج الدعم السكني المحدث على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، مضيفا أن خدمة “صمم دعمك” المتاحة على منصة المستشار العقاري تتيح تصميم دعمك السكني واختيار المنتج السكني المناسب بما يلبي الرغبات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة دعم سكني سكني

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