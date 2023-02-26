المفتي العام والشيخ الخضير في زيارة للشيخ القصير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

زار الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة، والشيخ عبدالكريم الخضير، الشيخ عبدالله القصير، للاطمئنان على حالته الصحية، وفقًا لمقطع فيديو حول الزيارة تم تداوله على مواقع التواصل.

وتفاعل رواد موقع التغريدات القصيرة “تويتر” مع المقطع الذي نشره حساب يهتم بتغطية وتناول أخبار عائلة القصير التي ينتمي إليها الشيخ عبدالله القصير، داعين الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يرزقه العمر المديد.

والشيخ عبدالله القصير، هو أحد أعلام الدعوة بالمملكة، تخرج من كلية الشريعة بجامعة الامام 1397هـ، ولازم دروس الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – المفتي العام للمملكة – رحمه الله تعالى – مدة طويلة وكانت له قراءة عليه في كتاب شرح السنة للبغوي.

وبعد تخرجه من كلية الشريعة تم تعيينه في وظيفة داعية بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويعمل حاليًا مستشارًا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى جانب نشاطه الدعوي.

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التدريس الجامعي:

1- شارك في تدريس القرآن الكريم ومحاضرات في أصول الفقه، والمرافعات الشرعية، والأحوال الشخصية، والثقافة الإسلامية في كلية الملك فهد الأمنية مابين عامي 1402-1404هـ.

2- شارك في تدريس محاضرات الثقافة الإسلامية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية مابين عامي 1402- 1403هـ.

3- شارك في تدريس محاضرات العقيدة الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى في كليات الشريعة، و أصول الدين، والدعوة، ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للفترة مابين 1413- 1418هــ.

المشاركات المحلية والدولية:

1- مثل الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في حضور لجان محلية على أعلى المستويات لدراسة جملة من الأنظمة ذات الشأن وصياغتها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

2- مثل مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – بتكليف منه رحمه الله تعالى – في حضور بعض المناسبات واللجان خارج المملكة في عدد من الدول الإسلامية بشأن الدعوة الإسلامية العالمية، واللقاءات الرسمية.

التدريس في المساجد:

للشيخ دروس مكثفة في عدد من مساجد مدينة الرياض لجملة من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في التفسير والحديث والمصطلح والعقيدة والفقه ومنها:

مختصر تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، مسند الإمام أحمد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، شرح السنة للبغوي، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، شرح السنة للبربهاري، لمعة الاعتقاد، ثلاثة الأصول، العقيدة السفارينية، الدرر السنية، مجموع فتاوى ابن تيمية، الروض المربع، وغيرها كثير..

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مؤلفاته:

للشيخ– مؤلفات عدة مطبوعة:

ومنها الفوائد السنية على العقيدة الواسطية، المفيد على كتاب التوحيد، التعليقات على كشف الشبهات، البيان لأركان الإيمان، المستفاد على لمعة الاعتقاد، الإصابة في حقوق وفضائل الصحابة، إفادة المسؤول على ثلاثة الأصول.

المؤلفات في الفقه وغيرها:

المأثورات من الأدعية والأذكار في الصلوات، الإشارات إلى جملة من حِكَم وأحكام الزكاة، تذكرة الصوام بشيء من أحكام الصيام والقيام، زاد الحجاج والمعتمرين، تذكرة أولي الغِيَر بشأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذكرى بخطر الربا، شهادة الزور وخطرها، تذكرة الناس بشأن اللباس، ديوان خطب باسم (اللمع من خطب الجمع) في ثلاثة مجلدات، فوائد ومعالم مهمه عن إمام الأمة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -، الآداب والأذكار المأثورة، تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة، الإرشادات المهمة لعامة الأمة، وبحوث ورسائل أخرى في عدة موضوعات.