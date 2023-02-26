عائل “فاقد الأهلية”.. توضيح مهم من “حساب المواطن”

تواصل – فريق التحرير:

أتاح “حساب المواطن”، تسجيل الزوجة كعائل مستفيد رئيس بدلاً من الزوج عند فقدانه شروط الأهلية اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول عائل “فاقد الأهلية، لأسباب من ضمنها الاكتئاب الشديد ومسجل في التأهيل الشامل.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار عائل الأسرة ” فاقد الأهلية “وإرفاق المستندات المطلوبة (صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية)”.

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5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها؟

وفي رد سابق، حدد “حساب المواطن”، خمس حالات تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيسي بعيدًا عن زوجها.

جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولابنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟

وقالت “خدمة المستفيدين”، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

– المهجورة

-متزوجة من غير سعودي

-عائلة سجين

-عائلة فاقد الاهلية

– زوجها غائب.

واشترطت ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ،وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.