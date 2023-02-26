بينها “إسقاط المركبة بعد تلف لوحاتها”.. “أبشر” تجيب عن الأسئلة الأكثر تداولا

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نشرت منصة “أبشر” إنفوجراف للإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعا والتي تستقبلها المنصة.

ومن بين الأسئلة: عند رفع البلاغ عن مركبتي هل سيتم التعميم على المركبة، أجابت المنصة: نعم يتم التعميم مباشرة

وأيضا من بين الأسئلة: عند رفع البلاغ عن مركبتي.. هل أستطيع رفع طلب على نفس المركبة؟.. أجابت: يمنع رفع أكثر من طلب على نفس المركبة حسب شروط الخدمة

وعن خطوات الاستعلام عن مخالفات مرورية، أوضحت المنصة أنه يتم الدخول على منصة أبشر واختيار استعلامات من تبويب الخدمات واختيار المرور

لوحات مركبة تالفة “غير موجودة”

وسأل أحد الأشخاص: لدى مركبة تالفة وقديمة ولكن لوحاتها غير موجودة وأرغب في إسقاط المركبة؟، أجابت المنصة: يتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة أولا عبر مراكز الشرط ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح” ومكابس الحديد لإسقاط المركبة.

وتساءل آخر: “هل بعد تسليم المركبة لمنشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة يتم إسقاطها فورا من مركباتي في منصة “أبشر”؟، وأضافت “أبشر” في ردها: “يتم الإجراء فورا بعد إعطاء رمز التحقق إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها ومكابس الحديد المعتمدة”.

أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أنه لم تبق سوى 5 أيام وتنتهي المهلة التصحيحيّة لإسقاط المركبات التالفة.

خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد

وأطلقت المنصة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة:

1 – خصوصي.

2 – نقل عام.

3 – نقل خاص.

4 – حافلة صغيرة عامة.

5 – حافلة صغيرة خاصة، “أجرة، أشغال عامة، دراجة”.

وأكدت أنه وفـق قـرار مجلـس الـوزراء، فإن فترة المهلة التصحيحية تنتهي المهلة التصحيحية في 1 مارس 2023م.

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