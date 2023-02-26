توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول استرداد القيمة المضافة للمسكن الأول

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تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر مع سؤال إحدى المتابعات قالت فيه: “أرجوا الإجابة عند استرداد القيمة المضافة للمسكن الأول يكون الاسترداد لمن البائع أو الممول ( البنك ) أو المشتري؟؟

وأضاف الحساب: “في حال المقصود ضريبة التصرفات العقاري، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول.

وتابع: “يشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن في حال المشتري مؤهل للإستفادة من المسكن الأول”.

كيف تسترد ضريبة القيمة المضافة؟

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن للمسافرين حالياً استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم.

وأشارت إلى أن ذلك وفقاً لشروط المادة «73» من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

وتنص المادة الـ«73» على أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.

طلب رد الضريبة

ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل السعودية، في حين يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

سداد مبلغ الاسترداد

وأوضحت الهيئة أنه في حالات الموافقة على طلب السائح، ستقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة، ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.

كما أنه يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئياً إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية، وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية في ما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.

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