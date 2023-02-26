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“تويتر” تسرح المزيد من موظفيها.. وهذه الوظائف تم الاستغناء عنها

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“تويتر” تسرح المزيد من موظفيها.. وهذه الوظائف تم الاستغناء عنها

“تويتر” تسرح المزيد من موظفيها.. وهذه الوظائف تم الاستغناء عنها

“تويتر” تسرح المزيد من موظفيها.. وهذه الوظائف تم الاستغناء عنها
٠٢:٣٦:٤٦ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “ذي إنفورميشن” المعني بالتكنولوجيا الأميركية أن شركة “تويتر” المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت.

جاء ذلك في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

وأوضح عدد من الأشخاص داخل “تويتر”، أن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر، بحسب “رويترز”.

تسريح الموظفين وخفض الوظائف

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع “ذي إنفورميشن” إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.

وقال ماسك إن الخدمة تعاني من “انخفاض كبير في الإيرادات” مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

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