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“ميتا” ترد على “تشات جي بي تي” بذكاء اصطناعي أفضل أداءً
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“ميتا” ترد على “تشات جي بي تي” بذكاء اصطناعي أفضل أداءً

“ميتا” ترد على “تشات جي بي تي” بذكاء اصطناعي أفضل أداءً

“ميتا” ترد على “تشات جي بي تي” بذكاء اصطناعي أفضل أداءً
٠٢:١٩:٣٦ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة “ميتا”، المالكة لعملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات مثل “تشات جي بي تي”، قائلة إنها ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

ووصفت ميتا برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والمسمى (لاما)، بأنه نموذج “أصغر وأفضل أداءً”، “صُمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم»، في ما يمكن اعتباره انتقاداً مبطّنًا لقرار مايكروسوفت بإصدار التكنولوجيا على نطاق واسع، مع الاحتفاظ برمز البرمجة سرّيًا.

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تشات جي بي تي

وأثارت برمجية “تشات جي بي تي” المدعومة من مايكروسوفت ضجة كبيرة في العالم بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل المقالات أو القصائد، في ثوانٍ فقط باستخدام تقنية تُعرف باسم نماذج اللغات الكبيرة (“LLM” – “إل إل إم”).

تعد تكنولوجيا LLM جزءًا من مجال يُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتضمن أيضاً القدرة على التصرف بالصور أو التصميمات أو كود البرمجة بشكل فوري تقريباً بناءً على طلب بسيط، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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شراكة مايكروسوفت وأوبن إيه آي

وعمقت شركة “مايكروسوفت” شراكتها مع شركة “أوبن إيه آي”، مبتكرة “تشات جي بي تي”، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن التكنولوجيا ستُدمج في محرك بحث “بينج” الخاص بها وكذلك متصفح “إيدج”.

وأعلنت “جوجل”، التي ترى تهديدًا مفاجئًا لهيمنة محرك البحث الخاص بها، أنها ستطلق قريبًا لغتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحمل اسم “بارد”.

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تشات جي بي تي شراكة مايكروسوفت وأوبن إيه آي فيسبوك ميتا

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