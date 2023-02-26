رسميا.. حساب المواطن: صرف دعم مارس نهاية الأسبوع المقبل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأحد، أن صرف دعم شهر مارس سيكون نهاية الأسبوع المقبل.

وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” ردًا على سؤال لأحد المستفيدين: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ 9 مارس”.

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موعد صرف دفعة مارس من حساب المواطن

وسبق أن أوضح “حساب المواطن” موعد صرف الدفعة القادمة لشهر مارس، ردًا على استفسارات عديدة؛ نظرًا لأنه من المقرر أن يصادف 10 مارس يوم جمعة، وهو يوم إجازة.

وأضاف أنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس”.

وفي رده على اسيتفسار عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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