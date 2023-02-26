الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
قصة مؤثرة.. تركية فقدت 70 من أقاربها في الزلزال تروي تفاصيل لأول مرة
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قصة مؤثرة.. تركية فقدت 70 من أقاربها في الزلزال تروي تفاصيل لأول مرة

قصة مؤثرة.. تركية فقدت 70 من أقاربها في الزلزال تروي تفاصيل لأول مرة

قصة مؤثرة.. تركية فقدت 70 من أقاربها في الزلزال تروي تفاصيل لأول مرة
٠٣:٠٢:٤١ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فقدت السيدة التركية توغبا أكداغ، 70 من أقاربها في الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6فبراير الجاري مخلفا العشرات من القتلى.

وقالت السيدة – بحسب “وكالة الأناضول”: “لقد تعرضت لزلزال في طفولتي وانتقلنا بالفعل إلى محافظة آدي يمان بعد زلزال اسطنبول ، لكنني لم أتعرض لمثل هذا الزلزال من قبل”.

وأوضحت أنها فقدت 70 من أقاربها بمن فيهم حماتها، متابعة:” أنا آسف جدًا ولا أعرف كيف سنتجاوز هذا الوضع “.

و”أكداغ” ، 36 عامًا ، أم لطفلين ، كانت تقيم في أدي يمان ، إحدى المقاطعات الـ 11 المتضررة من الزلزال.

كانت برفقة والدتها

وقالت “أكداغ”، إنها رافقت والدتها لتلقي العلاج في مستشفى أدي يمان للتدريب والبحوث بجامعة أدي يمان أثناء الزلزال.

وأوضحت أن ابنها “أنيل” (8 سنوات) كان معها أثناء مرافقتها لوالدتها في المستشفى.

حملت الأم على ظهرها

وقالت إنها اضطرت إلى حمل والدتها على ظهرها ونقلها إلى مكان آمن أثناء الزلزال أثناء وجودهما في المستشفى.

وذكرت أن الزلزال دمر منزل والد زوجتها، مما أدى إلى “حماتها”.

وتابعت أن زوجها كان في منزل والديه مع ابنهما عبد الله “11 عامًا” أثناء الزلزال، مؤكدة أن عنق زوجها وكتفه كُسرت، كما كسرت ساق ابنها.

وأوضحت أنها أمضت يومين في حافلة المدينة مع والدتها، ثم نقلت السلطات الأم إلى مستشفى في العاصمة أنقرة، وذهبت هي وابنها إلى ملجأ ومن هناك إلى طرابزون شمال البلاد.

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