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علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”
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علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”

علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”

علماء يكتشفون نظاما جديدا يغير المفهوم السائد عن “تكوين الكواكب”
٠٢:١١:٥٩ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصل العلماء إلى “نظام كوكبي” جديد يمكن أن يعيد كتابة قواعد كيفية ولادة مثل هذه الكواكب، حيث يمتلك النظام كوكبا غازيا عملاقا كبيرا يسمى TOI 5205b يشبه كوكب المشتري.

معلومات عن الكوكب الغازي

ووفقا لفريق من علماء الفلك في معهد كارنيجي بواشنطن، فإن هناك معلومات لم تكن متاحة سابقا وأصبحت واقعا الآن ومنها:

1- يدور الكوكب الغازي حول نجم قزم أحمر يسمى TOI-5205
2- تم التعرف على الكوكب TOI 5205b لأول مرة بواسطة القمر الصناعي Transiting Exoplanet Survey التابع لناسا.
3- حجم الكوكب الغازي أربعة أضعاف حجم كوكب المشتري نفسه
4- اعتقد العلماء سابقا أنه من غير المحتمل أن يكون مثل هذا النجم الصغير قادرا على استضافة مثل هذا الكوكب الغازي الضخم.
5- الأقزام الحمراء تستضيف عددا أكبر من الكواكب، في المتوسط، من الأنواع الأكبر من النجوم، إلا أن تاريخ تكوينها يجعلها غير مرشحة لاستضافة عمالقة الغاز.
6- حتى الآن، لم يتم العثور على أي عملاق غازي في نظام كوكبي حول نحم مثل TOI-5205، والذي يُصنف على أنه من النجوم القزمة M منخفض الكتلة.

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الكلمات الدلالية:
الأرض الشمس النظام الشمسي كوكب كوكب غازي نظام كوكبي

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