لتملك العقارات.. “إحكام” تدعو المستفيدين للقيام بهذا الإجراء خلال شهر

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” تذكيرا على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”، مناشدة ضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.

ودعت الأمانة المواطنين والجهات الحكومية ممن لديهم اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الطلب.

وأشارت إلى أنها تستقبل طلبات الاعتراض من خلال منصتها الإلكترونية .

في وقت سابق، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” لأصحاب الطلبات المقدمة سابقًا على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة، على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 1444/ 5 / 5هـ.

التواصل مع المستفيدين

وأشارت “إحكام” إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات بتاريخ 1442 / 5 / 5هـ، وذلك حرصًا على خدمتهم وتوضيح جميع الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك، والرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد رقم 920035544.

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