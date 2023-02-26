بعد إثارته ضجة في بريطانيا.. تعرف على الفوائد الصحية لـ “اللفت”

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قبل أيام ثارت ضجة في بريطانيا، بعد أن طالبت وزيرة البيئة البريطانية المواطنين بالاعتماد على تناول اللفت بدلاً من الخضار والفواكه، بسبب النقص الشديد الذى تواجهه البلاد، والذي قد يستمر من “أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

مكافحة السرطان

ونشرت صحيفة “ديلي ميل”، تقريرًا حول فوائد اللفت قالت فيه إنه يحتوي على خصائص لمكافحة السرطان، منها على سبيل المثال، مادة بالجلوكوزينولات، المسؤولة عن النكهة المرة والرائحة اللاذعة، والتي تحتوي على الكبريت وتتحلل إلى مركبات ثبت أنها تقاوم الأورام في المختبرات.

ويقول المعهد الوطني الأمريكي للسرطان: “الدراسات التي أجريت على البشر أظهرت نتائج مختلطة”.

وقالت دراسة ألمانية نُشرت في دورية “التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء” في عام 2009، إن لها تأثيرًا قويًا في مكافحة السرطان في الحيوانات. ووصفته دراسة نشرت في دورية “مجلة آسيا باسيفيك للوقاية من السرطان” في عام 2018، بأنه مضاد للسرطان.

وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور بجامعة أستون إن هذه المركبات قد تبدو أفضل في أنبوب الاختبار مما هي عليه في الواقع.

وأضاف: “نظرًا لأن العديد من اللفت مرتبطة بعائلة الملفوف، فإنها تحتوي على مركبات مماثلة، والتي ثبت أن لها خصائص مثيرة للاهتمام في أنبوب الاختبار. ومع ذلك، فإن القول في البشر أن هذه المركبات المعروفة باسم الجلوكوزينولات يمكن أن تساعد في محاربة السرطان قد يكون نوعًا من المبالغة”.

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الحفاظ على وزن صحي

اللفت طريقة جيدة لخفض السعرات الحرارية ويمكن أن تحل محل البطاطس، وفقًا للدكتور ميلور.

قال: “اللفت يمكن أن يكون خضارًا جيدًا لخلطه مع البطاطس المهروسة لتقليل محتواها من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما قد يساعد بعض الأشخاص في تحقيق أهدافهم الصحية”.

تحتوي الخضروات الجذرية فقط على 28 كيلو كالوري لكل 100 جرام.

وبالمقارنة، تحتوي حبة البطاطس على ثلاثة أضعاف الكمية بحوالي 75 كيلو كالوري لكل 100 جرام.

لكنها ليست فقط السعرات الحرارية المنخفضة التي تدعم الوزن الصحي. يمكن أن تساعد الخضروات أيضًا في التحكم في الشهة، مما يساعد في التحكم في حصص الطعام.

واللفت ليس نشويًا مثل البطاطس وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم بالسرعة نفسها.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن هذه الأطعمة “قد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول” ، لأنها تتحلل بشكل أبطأ.

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يعزز المناعة

اللفن يحتوي على فيتامين سي، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة يعمل على تعزيز جهاز المناعة.

ويزيد نقص فيتامين سي قدرة الأجسام على مقاومة العدوى، وفقًا للدكتور جيمس دي نيكولانتونيو، عالم أبحاث القلب والأوعية الدموية البارز في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يساعد خلايا المناعة في الجسم على زيادة قدرتها على مكافحة العدوى.

ويحتوي 100 جرام فقط من اللفت على 21 مجم من فيتامين سي، أو نصف الكمية اليومية الموصى بها.

وعلى الرغم من أنه يمكن أيضًا الحصول على فيتامين سي من البرتقال والفلفل والطماطم، إلا أن الخضروات الشتوية الموسمية جيدة أيضًا.

قال الدكتور ميلور: “اللفت قد لا يصنع سلطة رائعة. لكن ربما يجب أن ننظر إلى تناول مجموعة أكبر من الخضروات لزيادة الفوائد الصحية لنظامنا الغذائي عن طريق زيادة التنوع”.

مفيد للقلب

يمكن أن يساعد تناول اللفت صحة القلب أيضًا. ووفقًا للدكتور ميلور، فإن اللفت مليء أيضًا بالمعادن مثل البوتاسيوم. ويحتوي 100 جرام من اللفت على 191 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 5 في المائة من الاستهلاك اليومي المقترح.

ويعتبر اللفت أيضًا جزءًا من نظام DASH الغذائي، المصمم علميًا للمساعدة في التحكم في ضغط الدم ووقف ارتفاع ضغط الدم.

الخضروات الجذرية موجودة في القائمة مع الخضار المليئة بالبوتاسيوم، بما في ذلك الملفوف والبطاطا واللفت.

ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم، وفقًا لجمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة الخيرية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أزمات قلبية وسكتات دماغية، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويحتاج البالغون إلى 3500 مجم من البوتاسيوم يوميًا للبقاء بصحة جيدة، وهو ما يمكن الحصول عليه فقط من خلال اتباع نظام غذائي صحي.