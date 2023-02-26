116 دولة مستوردة.. ارتفاع صادرات التمور بنسبة 5.4% بالمملكة في 2022

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور أن صادرات التمور السعودية حققت ارتفاعاً بنسبة 5.4% في 2022 مقارنة بعام 2021، لتصل إلى مليار و280 مليون ريال.

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زيادة صادرات التمور

وكذلك زيادة بنسبة 121% خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2022، حيث كان معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في تلك السنوات السبع الماضية قد سجل ارتفاعًا بنسبة 12%.

وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناءً على رؤية المملكة 2030، والتي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.

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رفع قيمة صادرات التمور

وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، فيما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر تلك السنوات مسجلة:

579 مليون ريال في عام 2016.

702 مليون ريال في عام 2017.

755 مليوناً في عام 2018.

865 مليوناً في عام 2019.

927 مليون ريال في عام 2020.

مليار و215 مليوناً في عام 2021.

مليار و280 مليوناً في العام 2022.

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