توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص المقابل المالي للوافدين

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن المقابل المادي للوافدين.

وردًا على استفسار لأحد المقيمين حول كيفية الاطلاع على المقابل المالي للوافدين، حددت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أربع طرق للاطلاع على النحو التالي:

-“للاطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق منصة ( اعتماد).

-أو يمكنك التواصل عن طريق الرقم الموحد لوزارة المالية: 19990.

-أو البريد الإلكتروني: ccc@mof.gov.sa.

-أو عبر تويتر: @MoFCare.

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تطبيق استحصال المقابل المالي

واعتبارًا من 1 يوليو 2017، بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي تدريجيًا، من 1 / 7 / 2017م وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:

أولاً – خدمة إصدار أو تجديد “هوية مقيم”

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد “هوية مقيم” للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له.

يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي: أ ـ تسديد الرسوم المقررة نظامًا للخدمة وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

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ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهريًا، حسب مدة صلاحية “هوية مقيم” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثانيًا – خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له.