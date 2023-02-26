للأمهات.. انتظام نوم الطلاب يزيد من تركيزهم بالاختبارات

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الحصول على نوم جيد في الليلة السابقة للامتحان من أكثر ما يساعد ويزيد من تركيز الطلاب خلال الاختبارات.

ويعتبر النوم هو مفتاح الأداء الجيد في الامتحانات، فهو يحسّن عمليات استرجاع الذاكرة والقدرة على التركيز، كما يعد ضروريًا لتخزين المعلومات في الذاكرة.

لذا، فإنه لا يوصى بالمذاكرة خلال ساعات الليل، وينصح بالنوم لمدة 8 ساعات قبل أي امتحان كبير، أو 6 ساعات على الأقل.

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تأثير نقص النوم على ظائف المخ

فالدراسات تحذر من أن نقص النوم لدى الأطفال والمراهقين يقلل من وظائف المخ العليا وقدرته على التعامل مع العمليات المعقدة وعلى حفظ ودمج المعلومات المكتسبة.

لذلك ينصح الخبراء بضرورة توعية الطلاب والوالدين والقائمين على المدارس بأهمية النوم الجيد لتحصيل علمي أفضل والتذكير بأهمية النوم الكافي خلال فترة الامتحانات، ومناقشة الدراسات التي تعرضت لعلاقة النوم الجيد بالأداء الأكاديمي المتقدم.

وأجريت دراسة نشرت في (مجلة نيورن 2009- الخلية العصبية) على حيوانات التجارب لمعرفة التفاعلات التي تحدث على مستوى المخ وتؤثر في الذاكرة المرئية للحيوان كأن يتذكر على سبيل المثال مكان أكله.

وتوصل الباحثون إلى وجود مستقبلات لإنزيم يرمز له بإنزيم NMDA تتحكم في دخول الكالسيوم إلى الخلايا العصبية وتؤثر في الذاكرة. ووجد الباحثون أن حرمان الحيوان من النوم يؤثر على وظائف هذا الإنزيم ويعطل عمله ويؤثر بعد ذلك على الذاكرة.

ويحذر الخراء من أن نقص النوم يؤثر على تحصيل الطلاب العلمي وأدائهم في المدرسة وخاصة في المهام التي تحتاج إلى التركيز كالامتحانات.

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التحصيل العلمي للطلاب الذين ينامون أقل

و أظهرت بعض الدراسات أن التحصيل العلمي للطلاب الذين ينامون أقل أو الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل الشخير أو مشاكل التنفس أثناء النوم اقل من قرنائهم، وتحسن الأداء الدراسي للطلاب المصابين بالشخير بعد علاجهم.

وخلال فترة الامتحانات الحالية، ننصح الطلاب بصفة عامة بالاسترخاء قبل موعد نومهم بساعة والذهاب للنوم في وقت مبكر.

كما ننصح بالنوم في غرفة ذات إضاءة منخفضة، وعدم اللعب بألعاب الفيديو أو الكمبيوتر قبل النوم بساعتين، وكذلك عدم إبقاء أجهزة الكمبيوتر والتلفاز في غرف النوم.

لكن ماذا إن لم تستطع النوم؟ وفي حال استمر عقلك بمنعك من النوم؟ جرب أساليب الاسترخاء والراحة لتساعدك على التعامل مع قلقك والحصول على بعض النوم.