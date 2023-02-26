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تحذير شديد اللهجه من “سي آي إيه” للصين.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟
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تحذير شديد اللهجه من “سي آي إيه” للصين.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟

تحذير شديد اللهجه من “سي آي إيه” للصين.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟

تحذير شديد اللهجه من “سي آي إيه” للصين.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟
١٢:١٩:١٤ م، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تصاعد التوتر مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، إثر اتهام مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه”، وليام بيرنز لبكين بأنها تدرس ‏تزويد روسيا بمعدات فتاكة في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارًا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

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بلينكين: الصين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قال قي الأسبوع الماضي، إن الصين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال حربها في أوكرانيا، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.

وعلق مدير “سي آي إيه”، وليام بيرنز في مقابلة تلفزيونية مع “سي بي إس”: “لهذا السبب، أعتقد أن بلينكين والرئيس الأمريكي اعتقدا أنه من المهم توضيح عواقب ذلك أيضا… لأنه سيكون رهانا محفوفا بالمخاطر وغير حكيم”.

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الصين ترد

وردت الصين على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة الولايات المتحدة بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين: “الولايات المتحدة، وليس الصين، هي التي ترسل الأسلحة إلى ساحة المعركة، إن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بإملاء الصين بما يجب أن تفعله”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الصين الولايات المتحدة روسيا مدير وكالة المخابرات المركزية سي آي إيه وليام بيرنز

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