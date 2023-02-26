تحمي من الأمراض المزمنة.. 5 عادات نوم مفيدة لجسمك

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كشفت دراسة حديثة عن 5 عادات نوم معينة من الممكن أن تضيف 5 ‏سنوات إلى متوسط العمر المتوقع للرجل ونحو 2.5 عاما إلى عمر المرأة.‏

وشملت الدراسة بيانات من 172321 شخصا، بمتوسط عمر يبلغ 50 و54% من النساء.

وكان ما يقرب من ثلثي المشاركين من أصحاب البشرة البيضاء، و14.5% من أصل لاتيني، و12.6% من السود، و5.5% من الآسيويين.

متابعة المشاركين

وتمت متابعة المشاركين في صورة استبيانات النوم، لمدة تزيد من 4 سنوات، توفي خلالها 8681 شخصا، ومن بين هذه الوفيات، كانت 30% من أمراض القلب والأوعية الدموية، و24% بسبب السرطان، و46% لأسباب أخرى.

وقال الباحثون إن العادات الأساسية للنوم عالي الجودة هي ما يلي:

1- الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة

2- النوم لفترة متواصلة

3- النوم بسهولة ودون صعوبة

4- عدم استخدام أي أدوية للنوم

5- الشعور بالراحة بعد الاستيقاظ لمدة خمسة أيام في الأسبوع على الأقل.

5 فواكه مفيدة للجسم

في سياق متصل، أظهرت سلسلة من الأبحاث أجراها خبراء، أن هناك 5 أنواع من الفاكهة يساعد تناولها على النوم الجيد والاسترخاء.

وأوصى الخبراء بتناول أحد أنواع هذه الفواكه على الأقل قبل النوم بـ30 دقيقة، ومن أهمها الكرز.

والفواكه الخمسة، وفق الخبراء، هي الكرز، الأناناس، الموز، البرتقال، الكيوي.

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