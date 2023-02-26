أخطر مما تظن.. السمنة تزيد من خطر الوفاة بنسبة 90%

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حذرت دراسة جديدة من أن زيادة الوزن قد تزيد من خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 22 و 91 في المائة، على العكس من خطر الوفاة الناجم عن نقص الوزن الذي كان قليلاً إلى حد كبير.

الدراسة التي أجرتها جامعة كولورادو الأمريكية، ونشرت في مجلة دراسات السكان، تتعارض نتائجها مع الاعتقاد السائد بأن الوزن الزائد يزيد من خطر الوفاة فقط في الحالات القصوى.

تفاصيل الدراسة

اعتمدت الدراسة على مسح وطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بالولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 1988 و2015، وشملت 17ألفًا و784شخصًا، من بينهم 4 آلاف و468 حالة وفاة.

واكتشف فريق البحث، أن 20 في المائة كاملة من العينة التي تم تصنيفها على أنها ذات وزن “صحي” كانت في فئة الوزن الزائد أو السمنة في العقد السابق، وعند فصلها، كان لهذه المجموعة صورة صحية أسوأ بكثير من الموجودة في فئة الوزن الثابت.

قال مؤلف الدراسة، ريان ماسترز، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة كولورادو: “من المحتمل أن تكون الدراسات الحالية قد قللت من تقدير عواقب الوفيات الناجمة عن العيش في بلد نما فيه الغذاء الرخيص وغير الصحي بشكل متزايد، وأصبحت أنماط الحياة المستقرة هي القاعدة. بدأت هذه الدراسة وغيرها في الكشف عن الخسائر الحقيقية لأزمة الصحة العامة هذه”.

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العلاقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والوفاة

وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات أظهرت في السابق أن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري (والتي غالبًا ما ترتبط بزيادة الوزن) تزيد من مخاطر الوفيات، إلا أن القليل جدًا منها أظهر أن المجموعات ذات مؤشر كتلة الجسم الأعلى لديها معدلات وفيات أعلى.

وأضاف ماسترز: “الحكمة التقليدية هي أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بشكل عام لا يزيد من مخاطر الوفاة حتى تصل إلى مستويات عالية جدًا، وأن هناك بالفعل بعض فوائد البقاء على قيد الحياة لزيادة الوزن. لقد كنت متشككًا في هذه الادعاءات”.

وأشار إلى أن مؤشر كتلة الجسم، الذي يستخدمه الأطباء والعلماء في كثير من الأحيان كمقياس صحي، يعتمد على الوزن والطول فقط ولا يفسر الاختلافات في تكوين الجسم أو المدة التي يعاني منها الشخص في زيادة الوزن.

وأوضح ماسترز: “إنه انعكاس للمكانة في وقت ما. هذا كل شيء. فهي لاتلتقط بشكل كامل جميع الفروق الدقيقة والأحجام والأشكال المختلفة التي يأتي بها الجسم “.

وأشار ماسترز إلى أن العمر الذي يحمل وزنًا زائدًا يمكن أن يؤدي إلى أمراض تؤدي، للمفارقة، إلى فقدان الوزن بسرعة. إذا تم الحصول على بيانات مؤشر كتلة الجسم خلال هذا الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تحريف نتائج الدراسة.

وقال: “أود أن أزعم أننا عملنا بشكل مصطنع على تضخيم مخاطر الوفيات في فئة مؤشر كتلة الجسم المنخفض من خلال تضمين أولئك الذين كان مؤشر كتلة الجسم لديهم مرتفعًا وفقدوا الوزن مؤخرًا”.

في المجموع، أكدت النتائج أن الدراسات “تأثرت بشكل كبير” بالتحيز المرتبط بمؤشر كتلة الجسم.

على عكس الأبحاث السابقة، وجدت الدراسة عدم وجود زيادة كبيرة في مخاطر الوفيات بالنسبة لفئة “نقص الوزن”.

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معدلات مرتفعة بثمانية أضعاف

وفي حين قدرت الأبحاث السابقة ما بين 2 إلى 3 في المائة من جميع وفيات البالغين في الولايات المتحدة كانت بسبب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، فإن الدراسة قدرت العدد بثمانية أضعاف ذلك.

قال ماسترز إنه يأمل أن ينبه البحث العلماء إلى توخي “الحذر الشديد” عند التوصل إلى استنتاجات تستند إلى مؤشر كتلة الجسم. لكنه يعتقد أيضًا أن العمل حيوي لمعالجة ما وصفه بأزمة الصحة العامة.

وأضاف: “بالنسبة للمجموعات التي ولدت في السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضي والذين عاشوا حياتهم كلها في هذه البيئة المسببة للسمنة، فإن احتمالات الشيخوخة الصحية في سن الرشد لا تبدو جيدة في الوقت الحالي”.

وتابع “آمل أن يؤثر هذا العمل على المناقشات عالية المستوى حول ما يمكننا فعله كمجتمع حيال ذلك”.