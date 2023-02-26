شرطة جدة تضبط مواطنا.. وتكشف الجريمة المرتكبة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن؛ لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وقالت الشرطة إنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مخالفين لنظام أمن الحدود

وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع باستخدام (4) مركبات نقل مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة عنيزة

كانت شرطة محافظة عنيزة في منطقة القصيم، ألقت القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عدة حوادث جنائية.

وتمثلت الحوادث المرتكبة في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل في مواقع مختلفة.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مقيمين

في وقت سابق، ألقت شرطة عنيزة القبض على أربعة مقيمين لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.

وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن شرطة محافظة عنيزة ألقت القبض على 4 مقيمين من الجنسية النبجلاديشية، لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.

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