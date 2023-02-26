حساب المواطن يكشف عن موعد جديد لصرف دعم مارس ويوضح سبب التغيير

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، أنه لم يتم بعد موعد صرف دفعة مارس للمستفيدين.

وأضاف ردًا على سؤال لأحد المستفيدين عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مارس” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 مارس””.

وتابع “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

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موعد صرف دفعة مارس من حساب المواطن

وسبق أن أوضح “حساب المواطن” موعد صرف الدفعة القادمة لشهر مارس، ردًا على استفسارات عديدة؛ نظرًا لأنه من المقرر أن يصادف 10 مارس يوم جمعة، وهو يوم إجازة.

وأضاف أنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس”.

وفي رده على اسيتفسار عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.