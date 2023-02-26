الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”
“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة
10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات “بيبان 23” في ريادة الأعمال والابتكار
توضيح مهم من “برنامج سكني” بشأن الإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة
“التأمينات الاجتماعية” توضح حقيقة صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل
هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة

“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة

“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة
١١:٥٢:٣٧ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حظرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء على مُقدمي الخدمة الكهربائية فصل الخدمة عن المستهلك السكني لعدم السداد خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

ونشرت الهيئة “إنفوجرافًا” توضيحيًا بشأن المناطق التي يحظر فيها فصل التيار الكهربائي، موضحة أن من بينها فترة اختبارات المدارس العامة.

شروط قبل فصل التيار

كانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أوضحت أن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك يتم بعد إنذاره قبل 30يومًا أي من تاريخ 28 من الشهر الذي يلي نهاية المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة.

وأوضحت أن ذلك يُعتبر من الضوابط الواجبة قبل فصل خدمة التيار الكهربائي عن المستفيدين في حال التأخر أو التخلف عن سداد الفواتير المستحقة والمتأخرة.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة توجيه إنذار نهائي من مقدم الخدمة للمستهلك، بنيتها فصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد لتطبيق الفصل.

وفي الصدد دعت المستهلكين إلى أهمية تحديث بياناتهم لدى مقدم الخدمة حتى يتمكن من الاطلاع على الإنذار في الوقت المحدد قبل تطبيق الفصل.

اقرأ أيضًا:

تعرف على ضوابط فصل خدمة الكهرباء عن المُستهلك .. توضيح من «تنظيم الكهرباء»

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الكهرباء المملكة تنظيم الكهرباء

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. تحويل ثلاث مدارس مسائية «بنات» للفترة الصباحية بالمجمع التعليمي

مكة.. تحويل ثلاث مدارس مسائية «بنات» للفترة الصباحية بالمجمع التعليمي

٠٧:٣٤ م، الخميس، ٢٧ أبريل ٢٠١٧
من هذه الجنسيات.. شرطة الرياض تقبض على 8 مقيمين لارتكابهم حوادث سطو

من هذه الجنسيات.. شرطة الرياض تقبض على 8 مقيمين لارتكابهم حوادث سطو

٠٦:٤٤ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
بسبب التقلبات الجوية.. «المسند» ينصح بتأجيل السفر إلى الغد

بسبب التقلبات الجوية.. «المسند» ينصح بتأجيل السفر إلى الغد

١١:٠٧ م، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧
«تعليم الرياض» يصدر اللائحة التنظيمية للاختبارات والتقويم المستمر

«تعليم الرياض» يصدر اللائحة التنظيمية للاختبارات والتقويم المستمر

١١:٣٦ ص، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *