“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة

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حظرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء على مُقدمي الخدمة الكهربائية فصل الخدمة عن المستهلك السكني لعدم السداد خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

ونشرت الهيئة “إنفوجرافًا” توضيحيًا بشأن المناطق التي يحظر فيها فصل التيار الكهربائي، موضحة أن من بينها فترة اختبارات المدارس العامة.

شروط قبل فصل التيار

كانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أوضحت أن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك يتم بعد إنذاره قبل 30يومًا أي من تاريخ 28 من الشهر الذي يلي نهاية المدة المحددة لسداد الفاتورة السابقة المستحقة.

وأوضحت أن ذلك يُعتبر من الضوابط الواجبة قبل فصل خدمة التيار الكهربائي عن المستفيدين في حال التأخر أو التخلف عن سداد الفواتير المستحقة والمتأخرة.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة توجيه إنذار نهائي من مقدم الخدمة للمستهلك، بنيتها فصل الخدمة قبل 4 أيام من التاريخ المحدد لتطبيق الفصل.

وفي الصدد دعت المستهلكين إلى أهمية تحديث بياناتهم لدى مقدم الخدمة حتى يتمكن من الاطلاع على الإنذار في الوقت المحدد قبل تطبيق الفصل.

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