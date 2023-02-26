توضيح مهم من “برنامج سكني” بشأن الإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن “برنامج سكني”، التابع لوزارة الإسكان، أن الدولة تتحمل القيمة المضافة بالنسبة للمساكن القائمة، دون أن تشمل الأراضي.

جاء ذلك ردًا على سؤال لآحد المستفيدين، يقول: “أنا من الحاصلين على منتج البناء الذاتي، هل تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة وما هي الطريقة؟”.

وقال البرنامج عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه بموجب الأمر الملكي تتحمل الدوله ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم: ( فيلا – شقة – دور – دوبليكس) ولا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية”.

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استرداد ضريبة القيمة المضافة

إلى ذلك، أعلن برنامج سكني، أنه يمكن للمستفيد استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول قبل نهاية فبراير من العام الحالي.

وأضاف أنه في حال تم شراء المسكن الأول في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/10/2020، يجب على المستفيد سرعة رفع طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط، وذلك قبل تاريخ 31/03/2023م.

يشار إلى أن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 18 /4/ 1439هـ ينص على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

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شروط استحقاق الدعم السكني

-أن تكون الأسرة المستفيدة من الدعم السكني سعودية: زوج وزوجة وأولادهما الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم 25 سنة أو الإناث غير المتزوجات.

-سن المتقدم للاستفادة من دعم سكني لا يقل عن 25 سنة: يتقدم الزوج أو الأب عن الأسرة إذا كان عمره 25 سنة، وتستثني المرأة إذا كانت تعول أبناءها كالأرملة أو المطلقة التي مضى على طلاقها سنتين، وكذلك الإخوة مجتمعين في حال وفاة الوالدين أو تكون الأم غير سعودية وتعول أبناءها.

-الإقامة في المملكة: أن تكون الأسرة المستفيدة من الدعم السكني مقيمة في المملكة.

-عدم امتلاك الأسرة مسكنًا مناسبًا: ألا تمتلك الأسرة مسكنًا مناسبًا خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب، ويعد المسكن مناسبًا من حيث المساحة ونوعية وجودة البناء.

-استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق: أن تتوافر شروط الاستحقاق من تاريخ التقديم ولحين تخصيص الدعم السكني.