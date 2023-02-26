هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “فتوح العارفين” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في وقت ذهب فيه نحو 6 ملايين طالب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وراج الهاشتاق بفعل الأدعية العديدة لأولياء الأمور الذين حرصوا على دعم أبنائهم نفسيًا قبل دخول اللجان.

أدعية للمذاكرة

في السياق، نشر مغرد دعاء المذاكرة، مناشدًا الطلاب ترديده دائمًا قائلاً: اللهم يا فتاح (7 مرات) افتح عليّ فتوح العارفين، وحفظ النبيين والملائكة المقربين.. اللهم لاسهل إلا ماجعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلاً.. اللهم اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو بها قولي.

وأضاف آخر: اللهم وفق أولادنا وبناتنا باختباراتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين وارزقهم حسن الفهم وحسن الإجابة.

وتابعت أخرى: اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا.. ياذا الجلال والإكرام.

وواصل مغرد رابع قائلا: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، أن تفتح عليه فتوح العارفين، وأن ترزقه التوفيق والهداية والرشد والإعانة، اللهم يا رب العالمين سخر له خير خلقك، وأعنه ولا تعن عليه، واجعله لك ذكارًا، لك شكارًا، ووفقه لكل خير واصرف عنه كل شر برحمتك وقوتك يا قوي يا عزيز.

انتظام الطلاب في الامتحانات

وينتظم، اليوم الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ

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