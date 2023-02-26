الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”
“تنظيم الكهرباء” تحظر فصل الخدمة عن المستهلك في هذه الحالة
10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات “بيبان 23” في ريادة الأعمال والابتكار
توضيح مهم من “برنامج سكني” بشأن الإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة
“التأمينات الاجتماعية” توضح حقيقة صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل
هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”

هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”

هاشتاق “فتوح العارفين” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم وفّق أبناءنا وبناتنا”
١١:٥٣:٥٩ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “فتوح العارفين” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في وقت ذهب فيه نحو 6 ملايين طالب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وراج الهاشتاق بفعل الأدعية العديدة لأولياء الأمور الذين حرصوا على دعم أبنائهم نفسيًا قبل دخول اللجان.

أدعية للمذاكرة 

في السياق، نشر مغرد دعاء المذاكرة، مناشدًا الطلاب ترديده دائمًا قائلاً: اللهم يا فتاح (7 مرات) افتح عليّ فتوح العارفين، وحفظ النبيين والملائكة المقربين.. اللهم لاسهل إلا ماجعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلاً.. اللهم اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو بها قولي.

وأضاف آخر: اللهم وفق أولادنا وبناتنا باختباراتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين وارزقهم حسن الفهم وحسن الإجابة.

وتابعت أخرى: اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا.. ياذا الجلال والإكرام.

وواصل مغرد رابع قائلا: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، أن تفتح عليه فتوح العارفين،  وأن ترزقه التوفيق والهداية والرشد والإعانة، اللهم يا رب العالمين سخر له خير خلقك، وأعنه ولا تعن عليه، واجعله لك ذكارًا، لك شكارًا، ووفقه لكل خير واصرف عنه كل شر برحمتك وقوتك يا قوي يا عزيز.

انتظام الطلاب في الامتحانات

وينتظم، اليوم الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة فتوح العارفين هاشتاق هاشتاق فتوح العارفين

مواد ذات صلة

المزيد
إنقاذ شاب وامرأة من الغرق بأحد شواطئ حقل

إنقاذ شاب وامرأة من الغرق بأحد شواطئ حقل

١٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٤
مواطنات يناشدن خادم الحرمين: راتب 2000 ريال لكل ربة منزل

مواطنات يناشدن خادم الحرمين: راتب 2000 ريال لكل ربة منزل

١٠:٠٤ م، الأثنين، ٠٩ فبراير ٢٠١٥
لهذه الأسباب تنتشر نزلات البرد في فصل الصيف

لهذه الأسباب تنتشر نزلات البرد في فصل الصيف

٠٢:٣٢ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
بي بي سي: اتجاه بريطاني لمراقبة أعمار متصفحي «المواقع الإباحية»

بي بي سي: اتجاه بريطاني لمراقبة أعمار متصفحي «المواقع الإباحية»

١١:١٦ ص، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *