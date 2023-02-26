“التأمينات الاجتماعية” توضح حقيقة صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل

تواصل – فريق التحرير:

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور أي بيانات عنها حول صرف تمويل جديد للمتقاعدين بدون كفيل.

وأضافت ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، حول تمويل المتقاعدين بدون كفيل، وانتشار مقطع فيديو يوضح ذلك: “لم يصدر عن المؤسسة أي بيان رسمي بشان ذلك ونأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية”.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مؤسسة تعنى بتوفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص، وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن.

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خطوات الحصول على تمويل شخصي

الدخول إلى موقع مؤسسة التقاعد العامة للتأمينات الاجتماعية.

-تسجيل الدخول.

-النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

-النقر على القرض الشخصي.

-اتبع الخطوات اللازمة منك مع مراعاة الدقة البالغة في كتابة البيانات والمعلومات بشكل سليم.

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شروط الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

-يلزم أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية للحصول على القرض الشخصي، ويقيم بها بشكل دائم.

-ضرورة أن يكون من ضمن موظفي القطاع الحكومي بالمملكة.

-يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

-ألا تقل مدة العمل الخاصة بالمتقدم للتمويل عن عامين بالنسبة للمتقاعدين.

-لا يقل الراتب الخاص به عن 5000 ريال سعودي.

-ينبغي أن يكون المواطن المتقدم الراغب في الحصول على القرض خاضعًا لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

-ضرورة تقديم كافة المستندات والوثائق التي تثبت مدى قدرة المتقدم على سداد القرض المطلوب لمؤسسة التقاعد.