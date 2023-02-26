الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بوزارة الموارد البشرية.. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٥٣:٠٥ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات.

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وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية

-أخصائي بحث تربوي.

-أخصائي تسويق.

-مدخل بيانات.

كاتب إداري عام.

-موظف إداري.

-مندوب مبيعات.

-مساعد اداري.

-أخصائي بحث تربوي.

-اختصاصي تسويق.

-كاتب اتصال.

-كاتب استعلامات.

-كاتب مراسلات.

-كاتب شكاوى.

-والمزيد …

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عن البرنامج

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.
طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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