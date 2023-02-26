بتكلفة 7 ملايين ريال.. المياه الوطنية تشيد خزانًا للمياه في المدينة

تواصل – واس:

شيدت شركة المياه الوطنية، ممثلة في وحدة أعمال المياه بمنطقة المدينة المنورة خزانًا بسعة 5000م3 في مركز المندسة بتكلفة قاربت 7 ملايين ريال.

كما قامت بتنفيذ أعمال الموقع العام للخزان من مباني ومضخات ونظام اسكادا.

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إيصال المياه إلى المستهلكين

وبيّنت الشركة أن المشروع يسهم في إيصال المياه إلى المستهلكين، والحفاظ على استمرارية ضخ المياه بمركز المندسة، مبينةً أن المشروع يأتي ضمن أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية بتغطيتها المزيد من أحياء المدن ومراكزها ومحفظاتها.

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عدم وجود فواتير مستحقة

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة المياه الوطنية أهمية التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة على العقار أو المسكن في حالة شراء مسكن جديد.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “تأكد لا تضيف الفواتير عليها.. قيمة البيت والسعي كفاية.. تأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة”.

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خطوات رفع شكوى

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، خطوات رفع شكوى عن انقطاع المياه عبر التطبيق الخاص بالشكاوى في حالة وجود أي مشاكل بشأن انقطاع المياه.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقديم شكوى عن انقطاع المياه.