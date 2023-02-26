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هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)
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هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)

هاشتاق “الاختبارات” يتصدر الترند.. وتداول صور لأداء الطلاب للامتحانات (صور)
١٠:٥٩:٥٦ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الاختبارات” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالتزامن مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث غرد العديد من الطلاب والطالبات تحت هذا الهاشتاق.

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وقال أحد المغردين: “صباح الهمة والطموح، صباح العطاء والأمل، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في اختباراتهم، وبارك لهم في وقتهم وجهدهم، اللهم سهل عليهم ماصعب ويسر لهم النجاح يارب”.

صور لأداء الطلاب للامتحانات

ونشرت العديد من المدارس والإدارات التعليمية صورًا أثناء أداء الطلاب والطالبات الامتحانات، فيما أظهرت مدى الانضباط والجدية والالتزام بالخطط الموضوعة لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام.

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وأضاف آخر: “انتوا ذاكرتوا وسويتوا اللي عليكم لا تشيلون هم الدرجة عليكم بالتسبب والعمل وأي درجة تجيكم مكتوبة لكم، يعني مارح يفوتكم شي كل واحد بياخذ اللي الله كاتبه ولا تشيلون هم المستقبل ربي كاتب لكل واحد رزقه”.

وتابع ثالث: “كونوا على يقين أن الله عليم وبصير بحالكم واللي جالسين تعيشونه مهما كان ثقيلاً أو قاسيًا أو صعب تبون حياتكم تمشي آمنو بقضاء الله وقدره وبـ أسماء الله وصفاته النافع، العليم، الرزاق، مهما كانت حاجتكم ادعوا بالاسم المناسب، الإلحاح بالدعاء أهم شيء.

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انتظام الطلاب في الامتحانات

وينتظم، اليوم الأحد، نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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