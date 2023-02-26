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تراجع مستمر لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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تراجع مستمر لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع مستمر لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع مستمر لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٥١:٠٢ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 26 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.96 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.48

فرنك سويسري 3.99

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 4.01

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