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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال
١٠:٠٩:٤٤ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 من فبراير، كما كانت عليه أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 218.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.27 ريال.

عيار 21 يسجل 191.17 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.17 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.24 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6795 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1529 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218.476 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.27 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.17 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.24 ريال.

كما بلغت أسعار أوقية الذهب، أمس، نحو 6795 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1529 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218.476 ريال.

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