استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 200 ريال

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 من فبراير، كما كانت عليه أمس السبت، حيث سجل عيار 24 نحو 218.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.27 ريال.