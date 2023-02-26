علاجات وتدابير وقائية لمنع تفاقمها.. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

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تتكون الجيوب الأنفية عادة من أربعة فراغات مملوءة بالهواء، هي: الجيب الفكي، الجيب الوتدي، الجيوب الأنفية، الجيب الجبهي.

والجيوب الأنفية لها وظائف عدة من أهمها إنقاص وزن الرأس، وترطيب الهواء، والمساعدة في صدى الصوت. تم تسميتها باسم عظام الوجه التي توجد بها.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورّم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس (الجيوب الأنفية) لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من العلاج.

ويتسبب هذا في انسداد الأنف، وصعوبة في التنفس عن طريق الأنف، والشعور بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بالعين.

ويمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية “السلائل الأنفية”) أو عن طريق تورم بطانة الجيوب الأنفية. ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين والأطفال.

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الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن

وتشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفق موقع مركز مايو كلينك للأبحاث الطبية:

التهاب الأنف.

إفرازات سميكة ومتغيرة اللون من الأنف (سيلان الأنف).

انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق (إفرازات أنفية خلفية).

انسداد (احتقان) الأنف وصعوبة التنفس من الأنف.

الشعور بالألم عند اللمس، والتورم حول منطقة العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة.

ضعف الإحساس بالشم والتذوُّق

تتضمَّن العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

ألم الأذن.

الصداع.

ألم الفك العلوي والأسنان.

السعال أو النحنحة.

التهاب الحلق.

رائحة الفم الكريهة.

الإرهاق.



تتشابه أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن ومؤشراته مع التهاب الجيوب الأنفية الحاد. ولكن التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عدوى مؤقتة تصيب الجيوب الأنفية وترتبط غالبًا بنزلات البرد.

تستمر العلامات والأعراض المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن 12 أسبوعًا على الأقل، ولكنك قد تُصاب بنوبات حادة من التهاب الجيوب الأنفية الحاد قبل تطور الحالة إلى التهاب جيوب أنفية مزمن.

ولا تُعد الحمى مؤشرًا شائعًا على التهاب الجيوب الأنفية المزمن، لكنها قد تظهر عند إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد.

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علاج اﻟﺗﮭﺎب اﻟﺟﯾوب اﻷﻧﻔية

1 – رذاذ الأنف المالح والستيروئيدات القشرية الأنفية ومزيلات الاحتقان ومسكنات الألم.

2 – في حال كانت تفاقم الأعراض أو استمرارها، فعندها قد يصف الطبيب المضادات الحيوية.

3 – في حال كان التهاب الجيوب الأنفية يعزى إلى الحساسية، فمن المستحسن القيام بالعلاج المناعي.

4 – في حال استمرت الأعراض لأكثر من 12 أسبوعاً بصرف النظر عن العلاج الطبي، فعندها يطلق على هذه الحالة اسم: التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

ما هي التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب التهاب الجيوب الأنفية؟

5 – يجب التأكد من عدم إصابتك بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

6 – غسل يديك بشكل متكرر.

7 – إدارة الحساسية، تجنب دخان السجائر والهواء الملوث، واستخدام أجهزة البخار.

العلاجات المنزلية لالتهاب الجيوب الأنفية

8 – احظ بقسط من الراحة، وقم بترطيب تجويف الجيوب الأنفية من خلال استنشاق البخار. الأمر الذي يحد من الألم واستنزاف المادة المخاطية.

9 – في حال كان ذلك ممكنًا، قم بتنظيف الممرات الأنفية من خلال غسل الأنف.

كيف يساعد العلاج المناعي في الحد من التهاب الجيوب الأنفية؟

10 – يمكن التخفيف من التهاب الجيوب الأنفية الناجم عن الحساسية من خلال العلاج المناعي. يتم إعطاء بعض أدوية الحساسية لتقليل رد فعل الجسم على مسببات الحساسية، الأمر الذي يساعد في الحد من التهاب الجيوب الأنفية.