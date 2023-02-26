ما العلاقة بين السكري وتساقط الشعر؟.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

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يُعرف مرض السكري بأنه عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو الاستجابة له، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكريات في الدم، حيث يتسبب انخفاض مستوى الأنسولين في عدم انتقال السكريات من مجرى الدم إلى الخلايا التي تحتاجها.

وفي حين أن بعض أعراض ومضاعفات مرض السكري معروفة على نطاق واسع، مثل زيادة التبول والعطش والإرهاق وفقدان الوزن وفقدان البصر أو عدم وضوح الرؤية، فإن أحد الأعراض غير المعروفة هو تساقط الشعر.

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كيف يمكن أن يسبب مرض السكري تساقط الشعر؟

وقال الدكتور جريج فيدا، من عيادة هارلي ستريت للشعر ببريطانيا، لصحيفة إكسبريس”: “هناك عدة طرق يمكن أن يؤدي بها مرض السكري إلى تساقط الشعر عن طريق تعطيل دورة نمو بصيلات الشعر”.

ومن ذلك، أشار إلى أنه يمكن أن يتسبب مرض السكري في تراكم السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، والتي تصبح غير قادرة على جلب ما يكفي من الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما قد يقطع ويوقف دورة نمو الشعر.

وبدلاً من ذلك، تدخل بصيلات الشعر مرحلة الراحة والتساقط، بدلاً من مرحلة النمو.

وهناك طريقة أخرى يمكن أن يسبب بها مرض السكري تساقط الشعر، وهي نقص إنتاج الأنسولين، وهو هرمون ينقل السكر من الأوعية الدموية ويذهب بعيدًا إلى الخلايا التي تحتاجه.

تقوم هذه الخلايا بتفكيك السكر إلى طاقة، مما يسمح للخلايا بأداء وظائفها الطبيعية. وفي حالة بصيلات الشعر، فإن هذا يعني تكوين الشعر، لذلك إذا كنت لا تنتج كمية كافية من الأنسولين، فلن يتم نقل السكر إلى بصيلات الشعر وبالتالي لا ينمو الشعر، وبدلاً من ذلك، تدخل بصيلات الشعر مرة أخرى مرحلة الراحة من دورة نمو الشعر، قبل تساقطه.

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كيفية منع تساقط الشعر من مرضى السكري؟

نصح الدكتورة فيدا بالتعامل مع مشكلة تساقط الشعر الناتج بسبب مرض السكري من خلال:

-التأكد من أن مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة.

-من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب المواقف العصيبة.

إذ تقلل التمارين من مستوى السكريات الموجودة في مجرى الدم، وتحسن أيضًا توصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.

والإجهاد، العاطفي والجسدي، هو سبب معروف لتساقط الشعر؛ لأنه يسبب تقلبات هرمونية واختلالات تعطل دورة نمو بصيلات الشعر، وتحول بصيلات الشعر قبل الأوان إلى مراحل الراحة والتساقط.

كيفية تحسين تساقط الشعر؟

وأضاف خبير الشعر: “كما هو الحال مع الكثير من أعراض مرض السكري الأخرى، قد تجد أنه بمجرد السيطرة على مستويات السكر في الدم، سينمو الشعر مرة أخرى. ومع ذلك، قد يكون هذا بمعدل بطيء”.

وتابع: “إذا وجدت أن شعرك لا ينمو مرة أخرى بمجرد السيطرة على نسبة السكر في الدم، فيجب عليك استشارة أخصائي تساقط الشعر، وإذا كنت تلاحظ تساقط الشعر وتشعر بالقلق من أنه بسبب حالة طبية، فاستشر طبيبك أولاً”.

وبين أن هناك الكثير من الأسباب لتساقط الشعر، وتشمل:

-الإجهاد.

-التغيرات الهرمونية.

-الوراثة.

نقص الفيتامينات.