“الأرصاد”: أمطار متوسطة على منطقة عسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتابع المركز أن ذلك يشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

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أمطار ورياح وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

وأضاف أنها تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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