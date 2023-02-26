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5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها

5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها
٠٨:٣٠:٠٠ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد “حساب المواطن”، خمس حالات تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيس بعيدًا عن زوجها.

جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولأبنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟

5 حالات 

وقالت “خدمة المستفيدين”، إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

– المهجورة.

-متزوجة من غير سعودي.

-عائلة سجين.

-عائلة فاقد الأهلية.

– زوجها غائب.

واشترطت ارفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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