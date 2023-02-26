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هاشتاق “توكلوا على الله” يتصدر الترند.. وطلاب: “تعبنا لن يضيع”

هاشتاق “توكلوا على الله” يتصدر الترند.. وطلاب: “تعبنا لن يضيع”

هاشتاق “توكلوا على الله” يتصدر الترند.. وطلاب: “تعبنا لن يضيع”
٠٨:٣٢:١٧ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “توكلوا على الله”، الترند، في المملكة، صباح اليوم، بالتزامن مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وحظيت تغريدات الدعم النفسي بتداول واسع على مواقع التواصل، خاصة في ظل حاجة أكثر الطلاب للوقوف جانبهم

‏وقال أحد المغردين: “يا طلاب ببشركم بشي شفتو التعب هذا وأنتم تذاكرون وتجتهدون ونيتكم ترضي الله في تحصيل العلم تراه هالتعب ما يضيع عند ربي، النوم القليل والصداع والقلق والضيقه كله بأجره، بس تكفون لا تغشو لا تضيعون درجات آخرتكم، وتذكروا “من غشنا فليس منا”، توكلو على الله واعتمدو عليه ولا تعتمدو على أنفسكم فقط.

الابتعاد عن الغش

وأضافت أخرى: الحمد لله صرت ما أغش حتى لو مو عارفة حتى لو بنقص، صرت ما أهتم، أهم شي رضى الله، انقطعت عن الغش وصرت مرتاحة حرفياً حتى لو مو حالّة، وطبعاً أعمل بالأسباب وأذاكر، وبعد أفكر بالمستقبل صح.. أجيب درجات حلوة بالغش بالأصح بالحرام وإذا توظفت كل الفلوس اللي أحصلها حرام.

وتابع ثالث: توكلوا على الله واعملوا بالأسباب ورزقكم بيجيكم.. الله سبحانه وتعالى ماخلقنا الا بأرزاقنا الحمدلله ربي أكرم الأكرمين يعطي كل ذي حق حقه.

بدء الاختبارات

وينتظم، اليوم الأحد، نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبار الفصل الدراسي الثاني الاختبارات السعودية المملكة

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