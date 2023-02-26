مع بدء الاختبارات اليوم.. نصائح مهمة من الإدارات التعليمية للطلاب

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ينتظم، اليوم الأحد، نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وقدمت الإدارات التعليمية بمناطق المملكة المختلفة، العديد من النصائح للطلاب سواء أثناء الاختبارات أو خلال المذاكرة، لتحصيل أعلى الدرجات.

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استشارات تربوية ونفسية واجتماعية

وقالت إدارة تعليم مكة إنها ستستقبل الاتصالات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية خلال فترة الاختبارات من يوم الأحد 6 / 8 إلى يوم الخميس 10 / 8 / 1444 هـ من 8 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا.

وأعادت تغريد تدوينة نشرتها منصة مدرستي تتضمن نصائح مفيدة للطلاب على النحو التالي:

-نحافظ على النوم الجيد.

-نعمل على تنظيم الوقت.

-نلتزم بالغذاء الصحي.

-نتدرب على الاختبارات.

تجنب الإكثار من شرب المنبهات

بدورها قدمت إدارة تعليم الرياض، نصائح وتوجيهات للطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، تتضمن.

-تجنب الإكثار من شرب المنبهات (القهوة والشاي).

-ممارسة الرياضة.

-تناول الغذاء الصحي.

– الحصول على النوم الكافي.

التخلص مما يشتت التركيز

فيما نصحت إدارة تعليم الأحساء بـ:

– التوكل على الله.

– تنظيم الوقت.

– إعداد جدول للمذاكرة.

– اختيار المكان المناسب.

– توفير الأدوات اللازمة لحل كل مادة.

– التخلص مما يشتت التركيز.

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خطوات تنظيم المذاكرة اليومية

من جهتها، نشرت إدارة تعليم ينبع “انفوجرافيك” يتضمن بعض النقاط التي تُفيد الطالب والطالبة قبل وأثناء وبعد المذاكرة:

أولاً – قبل المذاكرة

-إعداد جدول للمذاكرة اليومية.

تنظيم واختيار الوقت المناسب.

-توفير العناصر والأدوات المساعدة.

ثانيًا – أثناء المذاكرة

-اختيار المكان المناسب.

-الابتعاد عن الإجهاد والسهر.

-تحديد فترات راحة لاستعادة النشاط.

ثالثًا – بعد المذاكرة

-المراجعة المنتظمة.

-التركيز وعدم التشتت.

-تعزيز الثقة بالنفس.

الغذاء الصحي

بينما نصحت إدارة تعليم تبوك بالآتي:

-الحرص على النوم المبكر الكافي.

-تناول وجبة الإفطار والغذاء الصحي.

-تنظيم الوقت وعدم التوتر.

-الاستذكار الجيد والبيئة المناسبة.

الهدوء والتركيز

فيما قدمت إدارة تعليم المدينة المنورة نصائح تشمل:

-احتفظ بهدوئك وخذ نفسًا عميقًا.

-اقرأ ورقة الامتحان كاملة قبل البدء بالإجابة.

-نظم وقت اإلإجابة.

-انتقل إلى السؤال التالي إذا تعثرت في إجابة سؤال ما.

-اشرب الماء خلال الامتحان.

-تأكد من جميع الإجابات خاصة إذا أنهيت الامتحان مبكرًا.