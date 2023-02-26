كيف تستعد جيدًا للاختبارات؟.. بهذه الخطوات تضمن أعلى الدرجات

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مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني، يبحث الطلاب والطالبات عن طرق لزيادة التركيز والتحصيل المكثف بهدف الحصول على أعلى الدرجات.

4 خطوات

وفيما يلي أبرز 4 خطوات يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، بحسب منصة “مدرستي”:

1- نحافظ على النوم الجيد.

2- نلتزم بالغذاء الصحي.

3- نعمل على تنظيم الوقت.

4- نتدرب على الاختبارات.

وينتظم، اليوم الأحد، نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

تهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في 1.250 مدرسة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اليوم الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة أقرت خطة لدعم المدارس ومساندتها من قبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها.

إضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وأعمال الرصد ولجان الكنترول وتنظيمها، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.

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