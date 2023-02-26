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الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار
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الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار

الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار

الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار
٠٧:٢٩:٠٩ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثير من الناس من حساسية الغبار، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ويتقلب الطقس كثيرًا خلال هذا الفصل من العام.

ونتناول في هذا التقرير أهم أسباب الحساسية، وكيفية الوقاية والعلاج منها.

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أسباب حساسية الغبار

  • تحدث الإصابة بحساسية الأتربة والغبار عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها، مثل: الغبار ثم يقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة.
  • وفي كل مرّة يتعرض لها الجسم لمسبب الحساسية، سوف تظهر بعض الأعراض كاستجابة مناعية من الجسم.
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9 أعراض لحساسية الغبار

علاج حساسية الغبار

الأدوية المضادة للهيستامين: تقلل من رد الفعل التحسسي للجسم تجاه المواد التي تسببها وتخفف من حدة الأعراض.

الأدوية المناعية: تحتاج بعض الحالات إلى علاج مناعي من خلال حقن يجري أخذها بشكل تدريجي لتقليل الحساسية وزيادة الاستجابة المناعية تجاه هذه المواد.

أدوية لتخفيف الأعراض: غالبًا ما يصف الطبيب أدوية لتخفيف الأعراض الناتجة عن حساسية الغبار، مثل: العلاجات الموضعية للجلد، أو القطرة المطهرة للعين، أو أدوية التهابات الجهاز التنفسي وغيرها.

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3 طرق للوقاية من حساسية الغبار

1 – الحفاظ على نظافة المنزل وتطهيره

  • استخدام المنظفات المطهرة، إذ ينبغي عليك ارتداء قناع الوجه الواقي أثناء التنظيف.
  • تطهير أغطية الأسِرة، والبياضات، والسجاد من أي أتربة وعث يتكاثر بها وينطبق ذلك على الأسطح المختلفة أيضًا.
  • تهوية المنزل جيدًا وتعريض أغطية الأسِرة لأشعة الشمس التي تساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم.
  • تغيير أغطية الأسِرة باستمرار وغسلها مرّة واحدة أسبوعيًا على الأقل.
  • استخدام أغطية الفراش المضادة للحساسية لتفادي الأعراض التي تنتج عنها.

2 – تجنب الاحتكاك المباشر مع الحيوانات الأليفة

  • يحتوي فراء الحيوانات الأليفة على كثير من الأتربة التي تحمل أمراض عديدة، وتسبب مشاكل صحية خاصةً للأشخاص المصابين بحساسية الغبار.
  • وفي حالة وجود حيوانات أليفة بالمنزل، يجب الحفاظ على نظافتها جيدًا وتطهير الفراء الخاص بها من الأتربة التي تحمل الأمراض.

3 – تجنب مغادرة المنزل في أوقات الأتربة والغبار

  • يفضل البقاء في المنزل في حالة التقلبات الجوية والعواصف التي تحمل الأتربة والغبار حتى لا تسبب لك الإصابة بالحساسية.
  • وفي حالة الاضطرار لمغادرة المنزل أثناء وجود الأتربة، فيجب استخدام واقي الفم والأنف لتقليل المضاعفات الناتجة عنها.
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