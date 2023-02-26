عاجل.. 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني بالمملكة

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ينتظم، اليوم الأحد، نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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تهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في 1.250 مدرسة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اليوم الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة أقرت خطة لدعم المدارس ومساندتها من قبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها.

إضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وأعمال الرصد ولجان الكنترول وتنظيمها، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.

كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات

ينتظم 641 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي اليوم، في مختلف المراحل الدراسية في جدة ورابغ وخليص.

وأكد المدير العام للتعليم في جدة، الدكتور نايف الزارع، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات، مثمنًا جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها.

مؤكدًا أن هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي الإدارات ومكاتب التعليم ومشرفاتها، لمتابعة سير الاختبارات ودعم زملائهم وزميلاتهم، مديري المدارس ومديراتها، والمعلمين والمعلمات طوال فترة الاختبارات.

وأضاف مدير عام تعليم جدة، أن إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلاب والشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة، أعدت خططها الخاصة بالاختبارات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، وأداء اختباراتهم بكل طمأنينة وارتياح.

وأشاد الزارع بالشراكة الدائمة مع أولياء أمور الطلبة، وتعاونهم وتواصلهم مع مدارس أبنائهم؛ لتوفير كل سبل أداء الاختبارات في أجواء آمنة، تعينهم على التفوق وتحقيق أفضل النتائج.

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أجواء تربوية آمنة

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة، داعيًا أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.

وأضاف أن خطة إدارة الإشراف التربوي “بنين وبنات” اعتمدت لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، إذ يباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإداراة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.

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دليل نظم وتعليمات الاختبارات

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استعداداتها لاستقبال 116 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب الطالبات لأداء الاختبارات، إذ أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات.

وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، مبينًا أن اللجان شكلت لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية، وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة.

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